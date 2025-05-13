Псковский бизнесмен вошёл в топ лучших молодых промышленников России

17:32, 13 мая 2025, ПАИ

Псковский предприниматель, учредитель парфюмерно-косметического производства ООО «Айрон Барбер» Владимир Харитонов вошёл в топ-200 лучших молодых промышленников России. Об этом ПАИ сообщили в региональном центре «Мой бизнес».

200 лучших молодых промышленников страны объявили на онлайн-встрече с Минпромторгом РФ. В мероприятии принимали участие директор департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Олег Ступин и оргкомитет от клуба молодых промышленников.

Оценивали номинантов члены комиссии Президентской академии РАНХиГС, в этом году на премию поступили рекордные 700 заявок. В связи с этим организаторы расширили лонг-лист с 100 до 200 участников.

Отметим, что поддержка предпринимательства осуществляется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».