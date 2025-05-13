Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский бизнесмен вошёл в топ лучших молодых промышленников России

Псковский предприниматель, учредитель парфюмерно-косметического производства ООО «Айрон Барбер» Владимир Харитонов вошёл в топ-200 лучших молодых промышленников России. Об этом ПАИ сообщили в региональном центре «Мой бизнес».

Фото: центр «Мой бизнес» Псковской области

200 лучших молодых промышленников страны объявили на онлайн-встрече с Минпромторгом РФ. В мероприятии принимали участие директор департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Олег Ступин и оргкомитет от клуба молодых промышленников.

Оценивали номинантов члены комиссии Президентской академии РАНХиГС, в этом году на премию поступили рекордные 700 заявок. В связи с этим организаторы расширили лонг-лист с 100 до 200 участников.

Отметим, что поддержка предпринимательства осуществляется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 мая 2025

Жестоко расправившегося с псом 19-летнего гдовича могут поместить на лечение в психиатрический стационар
13 мая 2025

Псковичам напомнили о правилах газовой безопасности
13 мая 2025

Семья реконструкторов предоставила для уличного спектакля в Пскове козу и козлёнка
13 мая 2025

Открылась регистрация на заезд молодёжного форума «Наследие мастеров» в Печорах
13 мая 2025

Улица для проведения спектакля-реконструкции в Пскове могла быть другой – организаторы
13 мая 2025

Грозы обрушатся на Псковскую область
13 мая 2025

Псковский бизнесмен вошёл в топ лучших молодых промышленников России
13 мая 2025

Псковские теплосети опубликовали график отключения горячей воды

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...