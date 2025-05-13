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Общество

Псковские теплосети опубликовали график отключения горячей воды

График отключения горячего водоснабжения опубликовали Псковские тепловые сети. Информация размещена в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Псковские тепловые сети

Уже с 19 мая по 2 июня будет отключено горячее водоснабжение от ЦТП Космическая, 6. В частности, это коснется жителей военного городка.

Перечень абонентов, которые попадают под отключение:

  • ООО «13 Квартал»;
  • улица Комдива Кирсанова, дома № 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11;
  • улица Космическая, дома № 1, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14;
  • улица Мирная, дома № 2, 3, 3а, 4а, 5, 7, 11, 11а, 13;
  • переулок Олега Зобова, дома № 11а, 13, 15, 17, 19, 21/2;
  • улица Юбилейная, дом №16;
  • ООО «Комфортное домоуправление»;
  • ООО «Единый город»;
  • ООО «ЖИЛИЩНИК»;
  • ООО «Промфактор»;
  • ООО УО «ТЭЗ и ИС»;
  • ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России;
  • переулок Олега Зобова, дом №7, столовая;
  • улица Мирная, дом №1, храм Александра Невского.

Причиной отключения стал капитальный ремонт улицы Полковой, где будет проведена замена участка теплотрассы, пояснили в ПТС.

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Псковские теплосети опубликовали график отключения горячей воды

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