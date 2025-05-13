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Общество

Улица для проведения спектакля-реконструкции в Пскове могла быть другой – организаторы

Улица для проведения спектакля-реконструкции «На нашей улице Победа!» в Пскове могла быть другой, рассказали генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин и заместитель гендиректора ТКД Татьяна Мартынова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 13 мая.

Спектакль-реконструкция на улице Ленина. Фото: ПАИ

По словам гостей студии, идея спектакля зародилась около шести лет назад, чтобы удивить псковичей, но её реализация оказалась сложной и требовала доработок. Свои коррективы внесла и пандемия.

Как вариант рассматривали проведение мероприятия на Октябрьском проспекте, в Финском парке, на улице Пушкина, в сквере Влюблённых. Режиссёр Борис Фиш, для которого это был первый подобный опыт, идеально подобрал участок для постановки – в будущем планируется задействовать большую часть улицы Ленина.

«Наконец-то мечта шестилетней давности воплотилась в жизнь», – отметил Александр Робин.

Ранее сообщалось, что что более 200 артистов сыграли на спектакле-реконструкции «На нашей улице Победа!» в Пскове 24 сцены. Как прошло иммерсивное представление на улице Ленина со множеством площадок, можно увидеть в фоторепортаже ПАИ.

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