Светлана Мельникова – о фестивале «Интермузей»: Обсудим, как музеи содействуют возрождению и сохранению семейных ценностей

20:26, 13 мая 2025, ПАИ

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова примет участие в Международном фестивале «Интермузей-2025». Он пройдёт с 21 по 24 мая и станет платформой для обсуждения проблем в профессиональной сфере, обмена опытом и диалога о сохранении и развитии культурного наследия музеями России, сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«В этом году на фестивале «Интермузей» заявлены, на мой взгляд, крайне важные и актуальные проблемы современного культурного пространства в России. От глобального вопроса о понятии наследия и миссии музея мы перейдём к обсуждению образовательной и воспитательной функций музея, применения современных технологий и создания пространств впечатлений», – отметила Светлана Мельникова.

Одна из задач музея – это содействие возрождению и сохранению семейных ценностей. В музеях сейчас функционируют детские музейные центры. Музейный образовательный центр в Псковском музее-заповеднике даёт возможности для изучения русской народной культуры, ремёсел, декоративно-прикладного искусства.

В Псковском музее-заповеднике также отметили, что в честь 80-летия Победы музейный образовательный центр в этом году подготовил образовательный проект «Была война, была Победа». Благодаря интерактивным программам ребёнок погружается в историю: может потрогать вещмешок красноармейца, увидеть плюшевого мишку из оккупированного Пскова или блокадного Ленинграда, может написать письмо солдату.

«Музею сейчас крайне необходимо быть интерактивным, создавать пространство для зарождения чувств. Этот вопрос обсуждался уже много раз. И сейчас это вопрос выживания музеев. Но мы не должны при этом видеть в других культурных институциях конкурентов. Ведь только сообща, создавая общую экосистему культурных учреждений, мы можем сохранить наше наследие. Задача у нас общая», – отметили в пресс-службе учреждения культуры.