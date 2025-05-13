Иконостас в храме Входа Господня в Иерусалим устанавливают в Плюсском округе

21:38, 13 мая 2025, ПАИ

К установке иконостаса в храме Входа Господня в Иерусалим приступили в деревне Посолодино Плюсского муниципального округа, сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)».

Настоятель храма протоиерей Олег Жук продолжил работы по обустройству храма, начатые АНО «Возрождение». Каркас иконостаса изготовлен по заказу настоятеля.

Строители отремонтировали крышу, фасады, цокольную часть, ступени, замененли оконные и дверные заполнения, восстановили печи, полы, оштукатурили и покрасили стены, отремонтировали лестницы для подъема на колокольню. Выполнена булыжная отмостка. Построены водостоки. В качестве подарка от реставраторов выполнена реставрация братского захоронения, выполнил благоустройство и установлен крест на могиле священника, который начинал строительство храма. Отреставрирована часовня со Святым источником.

Отметим, памятник архитектуры регионального значения 1991 года постройки приведен в порядок по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» в 2024 году. Храм построен в 1896-1901 годах священником Петром Кулигиным и его сыном священномучеником протоиереем Николаем Кулигиным по проекту инженера С. Андреева.

На проекте сохранилась надпись-посвящение: «В память в Бозе почившего императора Александра III».

В древности в этом месте был пещерный Посолотин мужской монастырь.