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Сотрудники следственного управления поздравили ветеранов из Великих Лук

Сотрудники следственного отдела в Великих Луках следственного управления Следственного комитета РФ и по Псковской области Станислав Кожевников и Ксения Смирнова навестили ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили ПАИ в СУ СК России по Псковской области.

В ходе прошедших встреч офицеры поздравили ветеранов с праздником Великой Победы, вручили цветы, подарки и поздравление председателя Следственного комитета РФ, а также поблагодарили за мужество и отвагу и пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни.

В частности, они навестили участника Великой Отечественной войны, фронтовика, отличницу здравоохранения, участницу Сталинградской битвы Марию Сизову. Она награждена медалью «За отвагу» за мужество и героизм, проявленные в бою 13 января 1943 года, когда она оказала первую помощь 18 бойцам Красной армии, несмотря на то что сама была серьёзно ранена. Офицеры также поздравили Антонину Ивановскую, участницу партизанского движения, воевавшую в составе 5-й Калининской партизанской бригады с мая 1943 по июль 1944 года: она награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями Жукова и «Ветеран труда».

Посетили и ветерана Петра Веденеева, который был призван в Красную армию в ноябре 1943 года, воевал в составе 501-го стрелкового полка 365-й стрелковой дивизии, участвовал в Советско-японской войне. Демобилизовавшись из армии в 1949 году, Пётр Иванович вместе с супругой переехал в Великие Луки, где участвовал в восстановлении города. За боевые заслуги ветеран награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией» и «За победу над Японией». Его трудовой подвиг также был отмечен орденом «Трудовой славы» III степени и медалью «За доблестный труд».

Поздравления были адресованы также участникам Великой Отечественной войны Анне Желамской, Александре Колесовой, Ивану Вишневу, Любови Платовой, Юрию Баранову.

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