Как не сойти с ума от ЗОЖ: эндокринолог дал советы псковичам

08:29, 14 мая 2025, ПАИ

Как не сойти с ума от ЗОЖ, объяснил псковичам врач-эндокринолог Псковской областной клинической больницы, главный внештатный специалист по эндокринологии Константин Митрофанов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Одним из главных заблуждений он назвал то, что люди продолжают одинаково питаться на протяжении всей жизни, хотя на самом деле метаболизм с возрастом меняется и нужно вводить другие продукты. При этом подсчёт калорий по большей части должен быть связан с осознанностью, а не с диетами. Можно питаться правильными продуктами, но при этом недобирать свою норму или наоборот переедать.

Вместе с этим важно делать утреннюю зарядку и прогулки на свежем воздухе в обеденное время и вечером. При этом десять тысяч шагов не являются обязательной нормой, для кого-то это может стать серьёзной нагрузкой на суставы. Достаточно пяти тысяч шагов, но регулярно.

Константин Митрофанов также назвал три простых правила ЗОЖ для новичка. Это грамотный подсчёт калорий, утренняя зарядка и прогулки на рабочих перерывах.