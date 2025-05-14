Псковское студмедиа возглавило рейтинг региональных площадок

12:01, 14 мая 2025, ПАИ

Агрегатор студенческих СМИ «НОС» при Минобрнауки России запустил новый рейтинг медийной активности региональных площадок студенческого медиацентра, сообщается в группе агрегатора в соцсети «ВКонтакте».

Рейтинг объединил студенческие медиа вузов региона. Всего вошло 16 сообществ соцсети «ВКонтакте» и 23 страницы в Telegram.

Первая региональная площадка Минобнауки России – студенческое медиа ПсковГУ «Толк» заняло первое место среди сообществ соцсети «ВКонтакте» региональных площадок. На втором месте региональная площадка студенческого медиа из Алтайского края («Медиа.Hub»), а на третьем – из Курской области («Вместе Курск»).