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Общество

Псковское студмедиа возглавило рейтинг региональных площадок

Агрегатор студенческих СМИ «НОС» при Минобрнауки России запустил новый рейтинг медийной активности региональных площадок студенческого медиацентра, сообщается в группе агрегатора в соцсети «ВКонтакте».

Изображение: агрегатор студенческих СМИ «НОС»

Рейтинг объединил студенческие медиа вузов региона. Всего вошло 16 сообществ соцсети «ВКонтакте» и 23 страницы в Telegram.

Первая региональная площадка Минобнауки России – студенческое медиа ПсковГУ «Толк» заняло первое место среди сообществ соцсети «ВКонтакте» региональных площадок. На втором месте региональная площадка студенческого медиа из Алтайского края («Медиа.Hub»), а на третьем – из Курской области («Вместе Курск»).

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