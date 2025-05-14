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Юные великолукские хоккеисты стал призёрами международного турнира в Белоруссии

Юные великолукские хоккеисты, воспитанники спортшколы «Экспресс» стали серебряными призёрами международного турнира «Кубок Победы», который пришёл в белорусских Горках. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Экспресс».

Фото: спортшкола «Экспресс»

Команда Dark Shark из Великих Лук в пяти играх турнира одержала четыре победы, уступив только в одном матче «Локомотиву» из Орши. В завершающей игре турнира великолучане обыграли команду «Кристалл» из Московской области.

В результате победителем стал коллектив «Чемпион» из Брянской области. Серебро на счету великолучан. Замкнула тройку лидеров команда «Химик» из Новополоцка.

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