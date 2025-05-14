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Общество

Как правильно копить деньги, рассказала эксперт

Нерегулярное внесение средств, хранение сбережений в наличных и небольшой размер финансовой подушки - главные ошибки при накоплении средств перечислила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова, международный финансовый советник Мария Ермилова.

Фото: ПАИ

Перед тем, как начать копить, нужно определиться, какую фиксированную сумму или какой процент (чаще всего от 10 до 20%) есть возможность откладывать. По словам эксперта, лучше привязать дату к получению доходов. Например, каждое 15 число выделять 5 тысяч рублей.

«Некоторые откладывают 10-20% в месяц и накапливают до суммы, равной трехмесячному доходу. Но в связи с тем, что сейчас часто случаются кризисы, важно накапливать финансовую подушку безопасности в размере от 6 месяцев и больше. Зачастую даже рекомендую годовой размер финансовой подушки безопасности, то есть накоплений», - указала эксперт.

Также, по словам Ермиловой, люди совершают ошибку, когда копят деньги в наличных. «Нужно разместить средства на вкладе или счете, чтобы они не просто лежали, но еще и давали вам дополнительные проценты, чтобы можно было заработать. Чем больше сумма, тем более выгодные можно получить предложения от банков по процентным ставкам», - говорит эксперт.

Когда накопится более-менее крупная сумма, можно рассмотреть не только вклады, но и разные виды инвестиций - подключать фондовый рынок, рынок недвижимости и драгоценных металлов. При этом важно обязательно повысить уровень финансовой грамотности в этих направлениях, чтобы действовать правильно и не потерять деньги. При размещении денег на вкладе или счете следует помнить, что сумма страхования в одном банке - не более 1,4 миллиона рублей. Если средств больше, лучше разместить деньги в нескольких банках.

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