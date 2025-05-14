Как правильно копить деньги, рассказала эксперт

10:40, 14 мая 2025, ПАИ

Нерегулярное внесение средств, хранение сбережений в наличных и небольшой размер финансовой подушки - главные ошибки при накоплении средств перечислила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова, международный финансовый советник Мария Ермилова.

Перед тем, как начать копить, нужно определиться, какую фиксированную сумму или какой процент (чаще всего от 10 до 20%) есть возможность откладывать. По словам эксперта, лучше привязать дату к получению доходов. Например, каждое 15 число выделять 5 тысяч рублей.

«Некоторые откладывают 10-20% в месяц и накапливают до суммы, равной трехмесячному доходу. Но в связи с тем, что сейчас часто случаются кризисы, важно накапливать финансовую подушку безопасности в размере от 6 месяцев и больше. Зачастую даже рекомендую годовой размер финансовой подушки безопасности, то есть накоплений», - указала эксперт.

Также, по словам Ермиловой, люди совершают ошибку, когда копят деньги в наличных. «Нужно разместить средства на вкладе или счете, чтобы они не просто лежали, но еще и давали вам дополнительные проценты, чтобы можно было заработать. Чем больше сумма, тем более выгодные можно получить предложения от банков по процентным ставкам», - говорит эксперт.

Когда накопится более-менее крупная сумма, можно рассмотреть не только вклады, но и разные виды инвестиций - подключать фондовый рынок, рынок недвижимости и драгоценных металлов. При этом важно обязательно повысить уровень финансовой грамотности в этих направлениях, чтобы действовать правильно и не потерять деньги. При размещении денег на вкладе или счете следует помнить, что сумма страхования в одном банке - не более 1,4 миллиона рублей. Если средств больше, лучше разместить деньги в нескольких банках.