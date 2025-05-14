Военную драму «Рослый» о забытом герое представили в Петербурге

10:58, 14 мая 2025, ПАИ

Межрегиональный показ первого эпизода четырёхсерийного сериала «Рослый», посвящённого генерал-лейтенанту Ивану Рослому – герою советско-финской кампании и Великой Отечественной войны, прошёл в Санкт-Петербурге. Он сыграл ключевую роль в прорыве линии Маннергейма, участвовал в обороне Кавказа и наступлении на Берлин. Военно-историческая драма основана на реальных событиях. На кинопоказ, организованный при поддержке «Ростелекома», были приглашены журналисты Северо-Запада, студенты СПбГУТ имени Бонч-Бруевича и создатели проекта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

«Для нас большая честь поддержать создание фильма, который рассказывает о герое Великой Отечественной войны – герое, который оказался забыт, – поделился вице-президент «Ростелекома» Александр Логинов. – Этот проект – не просто история о прошлом, это напоминание о мужестве, стойкости и силе духа, которые вдохновляют нас и сегодня. Мы будем продолжать поддерживать проекты, которые сохраняют и передают память будущим поколениям».

Перед показом журналисты и студенты пообщались с актёрами Сергеем Мигицко и Сергеем Сафроновым, сценаристом Филиппом Фисенко, композитором Виктором Сологубом, а также режиссёром Николаем Никитиным. Они рассказали, что к работе над проектом привлекали военных историков и действующих офицеров. Было задействовано около 40 танков, 12 артиллерийских орудий, три установки «Катюша», два десятка ретроавтомобилей. С созданием сериала тесно связаны Санкт-Петербург и Ленобласть: большая часть съёмок «Рослого» велась на улицах Кронштадта, Сестрорецка, Пушкина, а также в музее-усадьбе «Пенаты».

«Что касается, ради чего это всё? Ради исторической правды, – уверен режиссёр сериала «Рослый» Николай Никитин. – Ради погружения в историческую эпоху, потому что и транспорт, и техника, и оружие, и форма, и костюм, и грим – это все такие небольшие, может быть, крючочки, петельки, из которых организовывается историческая правда в кино».

Сериал создала кинокомпания «Миррен-Фильм» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, он открыт в свободном доступе в видеосервисе провайдера Wink.