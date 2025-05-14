Посвящённые 80-летию Победы в Великой Отечественной войне соревнования по боксу пройдут в Пскове

13:35, 14 мая 2025, ПАИ

Соревнования по боксу, посвящённые 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, пройдут в Пскове 23 мая. Об этом ПАИ сообщили в Федерации бокса Пскова.

В соревнованиях примут участие боксёры спортивных школ и клубов Пскова, входящих в Федерацию бокса Пскова. Они поборются за награды в четырёх возрастных группах.

Победителей и призёров наградят медалями и грамотами. Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 21 мая.

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