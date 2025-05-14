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Спорт

Посвящённые 80-летию Победы в Великой Отечественной войне соревнования по боксу пройдут в Пскове

Соревнования по боксу, посвящённые 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, пройдут в Пскове 23 мая. Об этом ПАИ сообщили в Федерации бокса Пскова.

Фото: ПАИ

В соревнованиях примут участие боксёры спортивных школ и клубов Пскова, входящих в Федерацию бокса Пскова. Они поборются за награды в четырёх возрастных группах.

Победителей и призёров наградят медалями и грамотами. Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 21 мая.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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