Посвящённые 80-летию Победы в Великой Отечественной войне соревнования по боксу пройдут в Пскове
Соревнования по боксу, посвящённые 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, пройдут в Пскове 23 мая. Об этом ПАИ сообщили в Федерации бокса Пскова.
В соревнованиях примут участие боксёры спортивных школ и клубов Пскова, входящих в Федерацию бокса Пскова. Они поборются за награды в четырёх возрастных группах.
Победителей и призёров наградят медалями и грамотами. Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 21 мая.
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Посвящённые 80-летию Победы в Великой Отечественной войне соревнования по боксу пройдут в Пскове
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