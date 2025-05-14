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Происшествия

В Пскове молодой человек упал с моста и остался жив

В Пскове молодой человек упал с моста имени 50-летия Октября. Спасатели, пожарные подразделения и сотрудники ГИМС оперативно извлекли из воды 20-летнего пострадавшего и передали его бригаде скорой помощи, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Мужчина упал с моста в Пскове
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • Мужчина упал с моста в Пскове
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • Мужчина упал с моста в Пскове
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • Мужчина упал с моста в Пскове
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • Мужчина упал с моста в Пскове
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • Мужчина упал с моста в Пскове
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"

Состояние юноши стабильное, угрозы жизни нет.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, спасатели АСС и пожарные. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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