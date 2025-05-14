В Пскове молодой человек упал с моста и остался жив
В Пскове молодой человек упал с моста имени 50-летия Октября. Спасатели, пожарные подразделения и сотрудники ГИМС оперативно извлекли из воды 20-летнего пострадавшего и передали его бригаде скорой помощи, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
Состояние юноши стабильное, угрозы жизни нет.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, спасатели АСС и пожарные. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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