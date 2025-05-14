О псковском проекте «Экобаза» поговорят на «Серебряном дожде»

12:33, 14 мая 2025, ПАИ

Руководитель проекта «Экобаза» Максим Сотник станет гостем программы «Среда обитания» в прямом эфире на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 14 мая, в 14:00.

Сколько вторсырья проект собирает в месяц? Сколько у него волонтёров и последователей? Растёт ли число жителей Пскова, занимающихся раздельным сбором мусора? Кто из известных псковичей является завсегдатаем «Экобазы»? Появятся ли филиалы проекта в районах? Есть ли у него точки соприкосновения с регоператором по обращению с ТКО?

Об этом и многом другом – в эфире «Среды обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостю эфира можно по телефону (8 8112) 67-28-83.