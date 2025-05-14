Девятилетнего ребёнка на велосипеде сбил автомобиль в Пскове
Девятилетнего мальчика на велосипеде сбил автомобиль на Красноармейской набережной, 23б в Пскове. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Ребёнок двигался по пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда, и его сбила машина. Пострадавшего с ушибами госпитализировала бригада центра медицины катастроф.
На месте работают спасатели АСС, сотрудники ГАИ и медики. Обстоятельства происшествия выясняются.
Стали известны подробности о пожаре на острове в Псковском озере, где погибла псаломщица храма
Жестоко расправившегося с псом 19-летнего гдовича могут поместить на лечение в психиатрический стационар