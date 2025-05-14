Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Девятилетнего ребёнка на велосипеде сбил автомобиль в Пскове

Девятилетнего мальчика на велосипеде сбил автомобиль на Красноармейской набережной, 23б в Пскове. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Ребёнок двигался по пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда, и его сбила машина. Пострадавшего с ушибами госпитализировала бригада центра медицины катастроф.

На месте работают спасатели АСС, сотрудники ГАИ и медики. Обстоятельства происшествия выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 мая 2025

Девятилетнего ребёнка на велосипеде сбил автомобиль в Пскове
14 мая 2025

До пяти лет тюрьмы грозит двум молодым людям за кражи из машин в Пскове
14 мая 2025

Ещё около шести миллионов рублей лишились псковичи из-за мошенников
14 мая 2025

В Пскове молодой человек упал с моста и остался жив
14 мая 2025

Стали известны подробности о пожаре на острове в Псковском озере, где погибла псаломщица храма
13 мая 2025

В Псковском районе проводится проверка по сообщению о гибели женщины при пожаре
13 мая 2025

Жестоко расправившегося с псом 19-летнего гдовича могут поместить на лечение в психиатрический стационар
13 мая 2025

Женщина погибла при пожаре на острове в Псковском озере

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...