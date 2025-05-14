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Общество

22-23 мая в Пскове пройдёт Всероссийский форум территориальных избирательных комиссий

22-23 мая в Пскове пройдёт III Всероссийский форум территориальных избирательных комиссий, сообщили ПАИ в избирательной комиссии Псковской области.

На форуме соберутся более 100 участников из 24 регионов России и Белоруссии. Запланированы выступления ключевых экспертов Всероссийского центра изучения общественного мнения, Минцифры России, АНО «Диалог Регионы».

Откроют мероприятие председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Центральной темой третьего форума ТИК станет цифровая трансформация избирательного процесса, внедрение новых технологий и искусственного интеллекта в работу избирательных комиссий.

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