22-23 мая в Пскове пройдёт Всероссийский форум территориальных избирательных комиссий
22-23 мая в Пскове пройдёт III Всероссийский форум территориальных избирательных комиссий, сообщили ПАИ в избирательной комиссии Псковской области.
На форуме соберутся более 100 участников из 24 регионов России и Белоруссии. Запланированы выступления ключевых экспертов Всероссийского центра изучения общественного мнения, Минцифры России, АНО «Диалог Регионы».
Откроют мероприятие председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Центральной темой третьего форума ТИК станет цифровая трансформация избирательного процесса, внедрение новых технологий и искусственного интеллекта в работу избирательных комиссий.
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