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Общество

Зампредседателя комитета по соцзащите Псковской области участвует в форуме «Технологии долголетия» в Москве

Заместитель председателя комитета по социальной защите Псковской области Татьяна Николаева участвует в I форуме «Технологии долголетия», который проходит в Москве. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по соцзащите.

Зампредседателя комитета по соцзащите Псковской области участвует в форуме «Технологии долголетия» в Москве. Фото: комитет по соцзащите Псковской области

Форум организовала Российская ассоциация геронтологов и гериатров. Он проходит с 12 по 14 мая. В нём принимают участие заместители руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ, а также медицинские и социальные работники, помогающие людям пожилого и старческого возраста.

В рамках форума также пройдёт конференция «Россия – территория заботы» и презентация проекта «Старость – это жизнь», где обсудят вопросы помощи гражданам.

Напомним, в Псковской области в реестр поставщиков социальных услуг включено 60 государственных организаций, в том числе 28 стационарного социального обслуживания. Кроме того, в систему долговременного ухода за пожилыми жителями региона и инвалидами включено 282 человека.

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