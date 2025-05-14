Зампредседателя комитета по соцзащите Псковской области участвует в форуме «Технологии долголетия» в Москве

17:45, 14 мая 2025, ПАИ

Заместитель председателя комитета по социальной защите Псковской области Татьяна Николаева участвует в I форуме «Технологии долголетия», который проходит в Москве. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по соцзащите.

Форум организовала Российская ассоциация геронтологов и гериатров. Он проходит с 12 по 14 мая. В нём принимают участие заместители руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ, а также медицинские и социальные работники, помогающие людям пожилого и старческого возраста.

В рамках форума также пройдёт конференция «Россия – территория заботы» и презентация проекта «Старость – это жизнь», где обсудят вопросы помощи гражданам.

Напомним, в Псковской области в реестр поставщиков социальных услуг включено 60 государственных организаций, в том числе 28 стационарного социального обслуживания. Кроме того, в систему долговременного ухода за пожилыми жителями региона и инвалидами включено 282 человека.