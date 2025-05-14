О псковском проекте «Экобаза» поговорили на «Серебряном дожде». Главное

22:35, 14 мая 2025, ПАИ

Руководитель проекта «Экобаза» Максим Сотник стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 14 мая.

Главное из эфира:

– «Экобаза» существует чуть более двух лет. Главной задачей автор проекта видит приобщение псковичей к раздельному сбору отходов. Здесь расскажут, как разделять отходы, что из вторсырья может быть отправлено на переработку;

– если в 2023 году, когда «Экобаза» только начала работать, в день её посещало около 50 человек, то теперь – 200 и более. Кто-то привозит отходы каждую неделю, кто-кто – раз в две недели, а кто-то копит месяц, а затем привозит их на «Экобазу»;

– среди тех, кто занимается раздельным сбором мусора и регулярно сдаёт его на «Экобазу», немало известных псковичей, руководителей банков, предприятий и организаций. Отходы привозят жители не только Пскова, но и других муниципалитетов, например Печор, Опочки;

– «Экобаза» начинает работать с юридическими лицами и даже готова им платить за собранное вторичное сырьё. Контакт уже налажен с несколькими кафе, которые сдают бумагу, стекло, плёнку;

– сейчас практически всё вторсырьё отправляется на переработку за пределы Псковской области, до недавнего времени в регионе принимали жестяные банки и стекло;

– за годы работы удалось собрать и отправить на переработку 20 контейнеров стекла – это около 27 тонн;

– в этом году «Экобаза» в третий раз проводила акцию сбора новогодних ёлок. Для этого были организованы четыре точки в Пскове, а с доставкой деревьев на базу помог региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области «Экогрупп». В первый раз собрали порядка 30 ёлок, во второй – около 300, и из них получилось 5–7 кубометров мульчи. Её передали «Птичьему дворику». В этом же году после переработки ёлок получилось 80 кубометров мульчи. Все желающие могут взять её в сборном пункте «Экобазы». Около 40 кубометров мульчи псковичи уже разобрали;

– «Экобаза» регулярно проводит различные акции, например «Электросбор», когда можно сдать неработающую технику. Сейчас вместе с проектом «Добрея» идёт сбор пластиковых крышечек. Каждую субботу всех желающих приглашают поучаствовать в разделении крышечек по цветам. Для организации «Шанс» проводился сбор текстиля – зоозащитникам передали 200 килограммов.