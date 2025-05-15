Великолукский студент победил на чемпионате России по самбо

11:24, 15 мая 2025, ПАИ

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Максим Мерзляков стал победителем чемпионата России по самбо среди студентов, который прошёл в Рязани. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукского вуза.

Мерзляков выиграл золото в весе до 98 килограммов. Благодаря этой победе он получил путёвку на Кубок Европы по самбо среди студентов, который пройдёт в Сербии в конце нынешнего года.

«Поздравляем Максима и его тренеров Сергея Селякова и Константина Мизяева с ярким выступлением и заслуженной победой», – сообщили в пресс-службе ВЛГАФК.

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