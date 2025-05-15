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Происшествия

Автомобиль опрокинулся на трассе Санкт-Петербург – Невель в Стругокрасненском районе

Водитель автомобиля не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась. ДТП произошло на 259-м километре дороги Санкт-Петербург – Невель в Стругокрасненском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

  • ДТП в Стругокрасненском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП в Стругокрасненском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП в Стругокрасненском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП в Стругокрасненском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП в Стругокрасненском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Пострадавших нет. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи и пожарные. Обстоятельства происшествия выясняются.

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