Автомобиль опрокинулся на трассе Санкт-Петербург – Невель в Стругокрасненском районе

12:12, 15 мая 2025, ПАИ

Водитель автомобиля не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась. ДТП произошло на 259-м километре дороги Санкт-Петербург – Невель в Стругокрасненском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Пострадавших нет. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи и пожарные. Обстоятельства происшествия выясняются.