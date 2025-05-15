Автомобиль опрокинулся на трассе Санкт-Петербург – Невель в Стругокрасненском районе
Водитель автомобиля не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась. ДТП произошло на 259-м километре дороги Санкт-Петербург – Невель в Стругокрасненском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Пострадавших нет. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи и пожарные. Обстоятельства происшествия выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
15 мая 2025
Управляющую салоном связи в Пскове наказали за регистрацию сим-карты на вымышленного человека