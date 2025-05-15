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Происшествия

Подросток с красными волосами пропал в Псковской области

15-летняя Анастасия Рудова пропала в Острове, сообщили ПАИ в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» Псковской области.

15-летняя девушка с красными волосами пропала в Острове. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Псковской области

С 13 мая её местонахождение остаётся неизвестным.

Девушка ростом 165 сантиметров, нормального телосложения. У неё красные волосы, стрижка каре, голубые глаза. Она была одета в серую куртку, чёрную толстовку с капюшоном, серые джинсы и белые кроссовки. С собой у неё была маленькая чёрная сумка.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Анастасии Рудовой, просят обратиться по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

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