Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковская область отметит 100 лет со дня рождения художника-живописца Петра Оссовского

Псковская область отметит 100 лет со дня рождения почётного гражданина Пскова, художника-живописца Петра Оссовского. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по культуре.

Афиша: комитет по культуре Псковской области

В честь векового юбилея Петра Оссовского 18 мая в Псковской области стартуют три выставочных проекта. Выставки работ художника представят в музее-заповеднике «Изборск», в Псковском музее-заповеднике, а также впервые – в сквере имени 60-летия Великого Октября (на Четырёх углах) в Пскове.

Среди выставочных работ – живописные произведения художника и их копии, хранящиеся в фондах псковских музеев и частных коллекций, охватывающие более чем полувековой период творческого наследия мастера.

«Над землёй древнего Пскова вечно витает дух великого искусства – древних строителей, иконописцев и подвигов русских ратных людей... Благодаря Пскову и его людям ко мне пришло особенное понимание русских традиций и культуры», – так описывал своё трепетное отношение к Псковщине Пётр Оссовский.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 мая 2025

С июля в Псковской области изменится тариф на газ
15 мая 2025

Бегство из Ирландии в Псков: подробности драматичной истории многодетной семьи рассказали на Первом канале
15 мая 2025

Псковская область отметит 100 лет со дня рождения художника-живописца Петра Оссовского
15 мая 2025

Благодарственным письмом отмечен председатель Псковского облсовпрофа за помощь участникам СВО
15 мая 2025

Псковские профсоюзы передали полторы тонны питьевой воды участникам спецоперации
15 мая 2025

Общегородской последний звонок пройдёт в Пскове 26 мая
15 мая 2025

От радио Попова до скорости 1 Гбит/с. «Ростелеком» показал журналистам цифровой Кронштадт
15 мая 2025

Жители Псковской области снялись в передаче Андрея Малахова на канале «Россия 1»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...