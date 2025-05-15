Псковская область отметит 100 лет со дня рождения художника-живописца Петра Оссовского

15:11, 15 мая 2025, ПАИ

Псковская область отметит 100 лет со дня рождения почётного гражданина Пскова, художника-живописца Петра Оссовского. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по культуре.

В честь векового юбилея Петра Оссовского 18 мая в Псковской области стартуют три выставочных проекта. Выставки работ художника представят в музее-заповеднике «Изборск», в Псковском музее-заповеднике, а также впервые – в сквере имени 60-летия Великого Октября (на Четырёх углах) в Пскове.

Среди выставочных работ – живописные произведения художника и их копии, хранящиеся в фондах псковских музеев и частных коллекций, охватывающие более чем полувековой период творческого наследия мастера.

«Над землёй древнего Пскова вечно витает дух великого искусства – древних строителей, иконописцев и подвигов русских ратных людей... Благодаря Пскову и его людям ко мне пришло особенное понимание русских традиций и культуры», – так описывал своё трепетное отношение к Псковщине Пётр Оссовский.