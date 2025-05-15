Где перерабатывают вторсырьё из Псковской области, рассказал руководитель проекта «Экобаза»

16:26, 15 мая 2025, ПАИ

Практически всё вторсырьё из Псковской области сейчас отправляют на переработку за пределы региона. До недавнего времени в области принимали жестяные банки и стекло, рассказал руководитель проекта «Экобаза» Максим Сотник в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Мы заготавливаем и отправляем металл, стекло, макулатуру. Переработкой обычно занимаются в других городах и регионах: Санкт-Петербург, иногда Тверь, а бывает и Белоруссия», – отметил Максим Сотник.

Кроме того, за годы работы «Экобазе» удалось собрать и отправить на переработку 20 контейнеров стекла – около 27 тонн. В прошлом году в рамках благотворительной акции «Ёлки-палки» собрали около 300 переработанных ёлок, которые пошли на подстилки для животных подворья «Птичий дворик» в Псковской области, уточнил гость студии.