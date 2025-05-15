Утверждена концепция мемориала бойцам СВО в деревне Белый Мох

21:35, 15 мая 2025, ПАИ

Концепцию мемориала в деревне Белый Мох в память о псковских бойцах СВО единогласно утвердил градостроительный совет. В его создании также участвовали родные военнослужащих, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Автором проекта выступил скульптор Денис Стритович. Он создал мемориальный комплекс в Выбутах и монумент «Знамя Победы» в Идрице. Новый мемориал будет расположен на въезде к кладбищу, и любой желающий сможет почтить героев.



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина





Главная идея мемориала заключается в том, что показан жизненный путь защитника Отечества: от молодого курсанта до героя. «Молодой воин, отлитый в бронзе, спускается к нам, а мы поднимаемся к нему, выражая глубокое уважение и благодарность. На двух боковых пилонах, выполненных из алюминия, будут высечены изображения грядущих ратных подвигов», – рассказал Борис Елкин.

Отдельно будет проработано освещение, которое подчеркнёт величие мемориала. Кроме того, будут установлены камеры, чтобы сохранить это место в безопасности.