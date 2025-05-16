Выставка ботанических иллюстраций «Цветочная акварель» откроется в Пскове

08:15, 16 мая 2025, ПАИ

18 мая в 14:00 на веранде Псковской областной библиотеки для детей и юношества имени Каверина (Октябрьский проспект, 7А) откроется выставка ботанических иллюстраций «Цветочная акварель». Об этом сообщается в группе библиотеки в соцсети «ВКонтакте».

Автор работ - художница Елизавета Григорьева, музой и вдохновением для неё становится природа - цветы. В экспозиции можно будет увидеть больше 60 работ, выполненных акварельными красками.

Выставка будет работать до 18 июня включительно.