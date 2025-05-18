Мемориальную доску киргизскому поэту Мукаю Элебаеву открыли в Псковском округе

23:35, 15 мая 2025, ПАИ

Мемориальную доску киргизскому поэту и писателю Мукаю Элебаеву открыли на воинском захоронении в деревне Ланёва Гора Псковского округа. В мероприятии принимала участие делегация Кыргызской Республики, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в своём Telegram-канале.

Мукай Элебаев умер от ран, полученных при освобождении Псковского района, в госпитале неподалёку от Ланёвой Горы.

На церемонию открытия мемориальной доски приехала его внучка Эльмира Дуйшеналиева. Из Киргизии она привезла горсть земли, которую высыпала на место захоронения деда. Впервые на Псковщине она побывала в девять лет. По её словам, эта земля стала для неё второй родиной.

Мукай Элебаев стал одним из зачинателей киргизской советской литературы. Он переводил русскую классику, и благодаря его труду народ Киргизии может прочитать произведения многих известных писателей и поэтов на родном языке.