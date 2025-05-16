Открытый турнир по пулевой стрельбе прошёл в Пскове

11:44, 16 мая 2025, ПАИ

Открытый турнир по пулевой стрельбе в рамках реализации регионального проекта «Патриотизм через спорт среди СВОих» прошёл в Пскове 15 мая. Об этом ПАИ сообщили в Ассоциации ветеранов СВО Псковской области.



Фото: телеграм-канал Ассоциации ветеранов СВО Псковской области



Фото: телеграм-канал Ассоциации ветеранов СВО Псковской области



Фото: телеграм-канал Ассоциации ветеранов СВО Псковской области



Фото: телеграм-канал Ассоциации ветеранов СВО Псковской области



Фото: телеграм-канал Ассоциации ветеранов СВО Псковской области



Фото: телеграм-канал Ассоциации ветеранов СВО Псковской области



Фото: телеграм-канал Ассоциации ветеранов СВО Псковской области



Фото: телеграм-канал Ассоциации ветеранов СВО Псковской области



Фото: телеграм-канал Ассоциации ветеранов СВО Псковской области



Фото: телеграм-канал Ассоциации ветеранов СВО Псковской области



















В соревнованиях приняли участие ветераны СВО и их семьи, а также общественные организации, которые поддерживают ветеранов СВО. Состязания прошли в классах SH1 (поражение верхних конечностей), SH2 (поражение нижних конечностей), а также в открытых классах среди мужчин и женщин.

Победители и призёры в своих классах получили медали и грамоты, а также подарки от партнёров. Директор Псковской городской федерации стрельбы из лука Таисия Кеньк отметила, что получила большое удовольствие от участия, так как в последнее время занималась только организацией соревнований, и подчеркнула, что быть частью команды очень приятно.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».