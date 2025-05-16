Открытый турнир по пулевой стрельбе прошёл в Пскове
Открытый турнир по пулевой стрельбе в рамках реализации регионального проекта «Патриотизм через спорт среди СВОих» прошёл в Пскове 15 мая. Об этом ПАИ сообщили в Ассоциации ветеранов СВО Псковской области.
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Фото: телеграм-канал Ассоциации ветеранов СВО Псковской области
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Фото: телеграм-канал Ассоциации ветеранов СВО Псковской области
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Фото: телеграм-канал Ассоциации ветеранов СВО Псковской области
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Фото: телеграм-канал Ассоциации ветеранов СВО Псковской области
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Фото: телеграм-канал Ассоциации ветеранов СВО Псковской области
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Фото: телеграм-канал Ассоциации ветеранов СВО Псковской области
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Фото: телеграм-канал Ассоциации ветеранов СВО Псковской области
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Фото: телеграм-канал Ассоциации ветеранов СВО Псковской области
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Фото: телеграм-канал Ассоциации ветеранов СВО Псковской области
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Фото: телеграм-канал Ассоциации ветеранов СВО Псковской области
В соревнованиях приняли участие ветераны СВО и их семьи, а также общественные организации, которые поддерживают ветеранов СВО. Состязания прошли в классах SH1 (поражение верхних конечностей), SH2 (поражение нижних конечностей), а также в открытых классах среди мужчин и женщин.
Победители и призёры в своих классах получили медали и грамоты, а также подарки от партнёров. Директор Псковской городской федерации стрельбы из лука Таисия Кеньк отметила, что получила большое удовольствие от участия, так как в последнее время занималась только организацией соревнований, и подчеркнула, что быть частью команды очень приятно.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
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