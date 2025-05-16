Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Открытый турнир по пулевой стрельбе прошёл в Пскове

Открытый турнир по пулевой стрельбе в рамках реализации регионального проекта «Патриотизм через спорт среди СВОих» прошёл в Пскове 15 мая. Об этом ПАИ сообщили в Ассоциации ветеранов СВО Псковской области.

  • Открытый турнир по пулевой стрельбе прошёл в Пскове
    Фото: телеграм-канал Ассоциации ветеранов СВО Псковской области
  • Открытый турнир по пулевой стрельбе прошёл в Пскове
    Фото: телеграм-канал Ассоциации ветеранов СВО Псковской области
  • Открытый турнир по пулевой стрельбе прошёл в Пскове
    Фото: телеграм-канал Ассоциации ветеранов СВО Псковской области
  • Открытый турнир по пулевой стрельбе прошёл в Пскове
    Фото: телеграм-канал Ассоциации ветеранов СВО Псковской области
  • Открытый турнир по пулевой стрельбе прошёл в Пскове
    Фото: телеграм-канал Ассоциации ветеранов СВО Псковской области
  • Открытый турнир по пулевой стрельбе прошёл в Пскове
    Фото: телеграм-канал Ассоциации ветеранов СВО Псковской области
  • Открытый турнир по пулевой стрельбе прошёл в Пскове
    Фото: телеграм-канал Ассоциации ветеранов СВО Псковской области
  • Открытый турнир по пулевой стрельбе прошёл в Пскове
    Фото: телеграм-канал Ассоциации ветеранов СВО Псковской области
  • Открытый турнир по пулевой стрельбе прошёл в Пскове
    Фото: телеграм-канал Ассоциации ветеранов СВО Псковской области
  • Открытый турнир по пулевой стрельбе прошёл в Пскове
    Фото: телеграм-канал Ассоциации ветеранов СВО Псковской области

В соревнованиях приняли участие ветераны СВО и их семьи, а также общественные организации, которые поддерживают ветеранов СВО. Состязания прошли в классах SH1 (поражение верхних конечностей), SH2 (поражение нижних конечностей), а также в открытых классах среди мужчин и женщин.

Победители и призёры в своих классах получили медали и грамоты, а также подарки от партнёров. Директор Псковской городской федерации стрельбы из лука Таисия Кеньк отметила, что получила большое удовольствие от участия, так как в последнее время занималась только организацией соревнований, и подчеркнула, что быть частью команды очень приятно.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 мая 2025

Первый этап Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу пройдёт 31 мая
16 мая 2025

Открытый турнир по пулевой стрельбе прошёл в Пскове
16 мая 2025

Главный тренер «Космоса» из Долгопрудного извинился за нелицеприятные слова в адрес клуба «Луки-Энергия»
15 мая 2025

Псковские волейболисты впервые в истории стали бронзовыми призёрами первенства России
15 мая 2025

«К нам в гости приедет вся Россия»: всероссийские соревнования по брейкингу стартуют в Пскове в субботу
15 мая 2025

Открытые чемпионат и первенство Великих Лук по лёгкой атлетике стартуют 21 мая
15 мая 2025

Великолукский студент победил на чемпионате России по самбо
15 мая 2025

Фестиваль по плаванию «Кубок Победы» стартует в Пскове 17 мая
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...