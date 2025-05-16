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Общество

О гипертонии расскажут гости нового выпуска программы «Анамнез»

16 мая в 14:00 гостями программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове станут и. о. заместителя главного врача по медицинскому обслуживанию населения – первый заместитель главного врача Псковской городской поликлиники Альбина Ханбабаева и и. о. заместителя главного врача по лечебной части Псковской городской поликлиники, врач-терапевт Михаил Жуков.

Специалисты расскажут, почему так много людей страдают гипертонией, какой возраст самый опасный для этого заболевания, кто находится в группе риска и передается ли болезнь по наследству. Как правильно выбрать тонометр и какому прибору отдают предпочтение медики, можно ли нормализовать давление без лекарства, существуют ли «молодёжные» формы гипертонии и чем они отличаются от возрастных.

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостям эфира можно по телефону 8 (8112) 672-883.

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