Псковскую молодёжь приглашают принять участие в конкурсе «Большая перемена»

14:10, 16 мая 2025, ПАИ

Молодёжь Псковской области приглашают поучаствовать в конкурсе «Большая перемена», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального отделения «Движения первых».

Конкурс включает 12 направлений: от науки и технологий до искусства и творчества. Главная тема всех этапов шестого сезона – «От мечты к свершениям». Кроме того, в Год защитника Отечества и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне на каждом этапе конкурса будут отдельные новые задания, посвящённые теме памяти поколений.

Как рассказали организаторы, старшие конкурсанты впервые смогут проявить себя в роли наставников. Они станут «мастерами» для учеников 5–7-х классов. Родители участников смогут стать «проводниками развития» и поддерживать ребят на протяжении всего конкурса.

Регистрация на конкурс открыта до 30 мая.

Первые этапы для школьников 1–10-х классов и студентов колледжей пройдут дистанционно. Им предстоит пройти тесты на интеллект, тип личности и эрудицию.

Очные полуфиналы пройдут во всех федеральных округах. В них примут участие старшеклассники и студенты колледжей. Финал для учеников 5–7-х классов и участников международного трека состоится в Артеке в июле. Финал для старшеклассников – в ноябре. Финал для студентов СПО пройдёт в Нижнем Новгороде. Финал для школьников 1–4-х классов пройдёт в Москве на семейном слёте. Дети вместе с родителями будут выполнять задания, отправятся в новогоднее путешествие к Деду Морозу и смогут выиграть отдых в детских лагерях.

Победители среди учеников 5–7-х классов отправятся в «Путешествие мечты» на поезде от Москвы до Владивостока и обратно. В пути они посетят культурные и природные достопримечательности.

Победители среди учеников 10-х классов и выпускников СПО получат миллион рублей на образование и проекты. Призёры – 200 тысяч рублей. Приз для учеников 8–9-х классов и младших курсов СПО составит 200 тысяч рублей, для призёров – 100 тысяч рублей.

Победители международного трека смогут учиться в лучших российских вузах и путешествовать по стране.

В августе в Красноярске пройдёт командный финал для образовательных организаций. 200 команд представят проекты по развитию образовательной среды. Лучшие школы, колледжи и учреждения дополнительного образования получат по два миллиона рублей на развитие инфраструктуры.

Педагоги-наставники победителей получат до 150 тысяч рублей и возможность пройти образовательные программы от партнёров конкурса. Они также отправятся в специальные путешествия.

Узнать подробности о конкурсе можно на официальном сайте конкурса, в сообществе «ВКонтакте» и Telegram-канале.

Отметим, конкурс «Большая перемена» – флагманское мероприятие «Движения первых». Конкурс проходит при поддержке Росмолодёжи, Минпросвещения и Минобрнауки России и входит в линейку проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». С 2025 года он стал частью национального проекта «Молодёжь и дети».