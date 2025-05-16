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Общество

Новые подрядчики возобновили работы после срыва капремонта объектов в Пушкиногорском районе

В марте-апреле после проведения всех необходимых конкурсных процедур определены новые подрядчики и возобновлены работы на объектах, которые капитально ремонтируются по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий» в Пушкиногорском районе. Об этом сообщила глава района Оксана Филиппова в своём Telegram-канале.

Фото из Telegram-канала Оксаны Филипповой

Оксана Филиппова напомнила, что с предыдущим подрядчиком ООО «Бизнес континент» администрация района в одностороннем порядке расторгла договорные отношения из-за недобросовестного исполнения и нарушения графика работ. Подрядчик не согласился с этим решением и попытался восстановить свои права как исполнителя работ в Арбитражном суде Псковской области, однако суд признал решение администрации правомочным и законным. С подрядчика были взысканы все штрафы и пени, соблюдены условия обеспечения банковских гарантий, а также направлены документы на внесение в реестр недобросовестных поставщиков.

  • Новые подрядчики возобновили работы после срыва капремонта объектов в Пушкиногорском районе
    Фото: из Telegram-канала Оксаны Филипповой
  • Новые подрядчики возобновили работы после срыва капремонта объектов в Пушкиногорском районе
    Фото: из Telegram-канала Оксаны Филипповой
  • Новые подрядчики возобновили работы после срыва капремонта объектов в Пушкиногорском районе
    Фото: из Telegram-канала Оксаны Филипповой
  • Новые подрядчики возобновили работы после срыва капремонта объектов в Пушкиногорском районе
    Фото: из Telegram-канала Оксаны Филипповой
  • Новые подрядчики возобновили работы после срыва капремонта объектов в Пушкиногорском районе
    Фото: из Telegram-канала Оксаны Филипповой

В настоящее время на объектах работают четыре подрядные организации по шести муниципальным контрактам. Работы ведутся во всех учреждениях, включая штукатурные, кровельные и замену окон. Работы по кровле Дома культуры завершены, их приняло управление капитального строительства.

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