Швейцария запретила своему бизнесу операции с аэропортом в Пскове

18:44, 16 мая 2025, ПАИ

Швейцария вслед за Евросоюзом запретила своему бизнесу операции с аэропортом в Пскове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение с сайта Государственного секретариата по экономическим вопросам страны.

Операции запрещено проводить с шестью аэропортами и пятью портами страны, в число которых вошли московские аэропорты Внуково и Жуковский, аэропорт Перми и другие. Совет ЕС утверждает, что эти объекты якобы используют для транспортировки военной техники и обхода ограничений.

При этом власти Швейцарии продолжают настаивать на сохранении за собой нейтральности, несмотря на последовательность недружественных действий.