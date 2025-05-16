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Общество

Швейцария запретила своему бизнесу операции с аэропортом в Пскове

Швейцария вслед за Евросоюзом запретила своему бизнесу операции с аэропортом в Пскове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение с сайта Государственного секретариата по экономическим вопросам страны.

Фото: ПАИ

Операции запрещено проводить с шестью аэропортами и пятью портами страны, в число которых вошли московские аэропорты Внуково и Жуковский, аэропорт Перми и другие. Совет ЕС утверждает, что эти объекты якобы используют для транспортировки военной техники и обхода ограничений.

При этом власти Швейцарии продолжают настаивать на сохранении за собой нейтральности, несмотря на последовательность недружественных действий.

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