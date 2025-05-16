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Общество

Какая погода ожидается на Северо-Западе в выходные, рассказали синоптики

Какая погода ожидается на Северо-Западе в эти выходные, рассказали в метеоцентре «Фобос».

Фото: ПАИ

Атлантический циклон принесёт вместе с массивами кучево-дождевой облачности тёплые воздушные массы. В связи с этим температура может даже превысить климатическую норму. Днём на севере ожидается от +8 до +13 градусов, в южной части прогнозируют от +15 до +20 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что до +18 градусов ожидается в Псковской области 17 мая.

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