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Общество

Фестиваль детских музейных программ прошёл в Пскове

Ежегодный фестиваль детских музейных программ прошëл в Псковском музее-заповеднике. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

  • Фестиваль детских музейных программ в Пскове
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Фестиваль детских музейных программ в Пскове
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Фестиваль детских музейных программ в Пскове
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Фестиваль детских музейных программ в Пскове
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Фестиваль детских музейных программ в Пскове
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В этом году мероприятие было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участие в фестивале приняли 13 классов из семи псковских школ.

Всего на мероприятии работало шесть площадок для участников: «Знамя Победы», «Партизанскими тропами», «Чем лечились на войне», «Картина как застывшее кино», «Маршрутами Победы» и «Солдатское письмо». В ходе них ведущие рассказали школьникам о событиях военных лет, особое внимание уделив быту солдат.

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