Псковский филиал фонда «Защитники Отечества» и филиал Россельхозбанка заключили соглашение о сотрудничестве

20:47, 16 мая 2025, ПАИ

Соглашение о сотрудничестве заключили филиал фонда «Защитники Отечества» и Псковский региональный филиал АО «Россельхозбанк». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе фонда.

Подписи под документом поставили руководители организаций Надежда Васильева и Анна Тарасенко. Соглашение направлено на поддержку важных социальных инициатив и помощь ветеранам боевых действий, участникам специальной военной операции, включая тех, кто имеет инвалидность, а также членам семей погибших участников СВО.

Основными направлениями сотрудничества является трудоустройство участников СВО и членов их семей, а также предоставление мест для стажировок, прохождения практики с последующим трудоустройством, проведение мотивационных встреч и обучающих мероприятий.