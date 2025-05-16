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Общество

Псковский филиал фонда «Защитники Отечества» и филиал Россельхозбанка заключили соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве заключили филиал фонда «Защитники Отечества» и Псковский региональный филиал АО «Россельхозбанк». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе фонда.

Фото здесь и далее: региональный филиал фонда «Защитники Отечества»

Подписи под документом поставили руководители организаций Надежда Васильева и Анна Тарасенко. Соглашение направлено на поддержку важных социальных инициатив и помощь ветеранам боевых действий, участникам специальной военной операции, включая тех, кто имеет инвалидность, а также членам семей погибших участников СВО.

Основными направлениями сотрудничества является трудоустройство участников СВО и членов их семей, а также предоставление мест для стажировок, прохождения практики с последующим трудоустройством, проведение мотивационных встреч и обучающих мероприятий.

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