Макет легендарного танка Т-34 сделал островский умелец

23:28, 16 мая 2025, ПАИ

Макет легендарного танка Т-34 из дерева сделал житель Островского района Анатолий Соломин. Об этом пишет газета «Островские вести».

Работа была изготовлена ко Дню Великой Победы, а приготовления к ней начали ещё 20 апреля. Анатолий Соломин трудился в свободное время: после работы и до позднего вечера. Всего за две недели танк со всеми мелкими деталями был готов.

8 мая макет боевой машины занял почётное место у сельского клуба – как символ памяти и уважения к подвигу советских солдат.