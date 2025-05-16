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Общество

Макет легендарного танка Т-34 сделал островский умелец

Макет легендарного танка Т-34 из дерева сделал житель Островского района Анатолий Соломин. Об этом пишет газета «Островские вести».

Скриншот видеозаписи в группе «СК Воронцово» в соцсети «ВКонтакте»

Работа была изготовлена ко Дню Великой Победы, а приготовления к ней начали ещё 20 апреля. Анатолий Соломин трудился в свободное время: после работы и до позднего вечера. Всего за две недели танк со всеми мелкими деталями был готов.

8 мая макет боевой машины занял почётное место у сельского клуба – как символ памяти и уважения к подвигу советских солдат.

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