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Общество

Делать баклуши советует сегодня народный календарь

Мученицу Пелагию Тарсийскую, котороя родилась в III веке в Малой Азии чествует православная церковь сегодня, 17 мая, пишет calend.ru.

На Руси святая Пелагия (Пелагея) считалась заступницей невинных девиц и несправедливо обиженных. Кроме того, она покровительствовала птицам.

Вечером опытные огородники проводили обряд для защиты посадок от разных вредителей. В огород выносили треснутый горшок, клали в него крапиву и ставили горшок вверх дном на самую середину средней грядки. Считалось, что любая вражья сила, прикоснувшись к жгучей крапиве, испугается и убежит с огорода.

Кроме того, в это время рубили деревья для выделки ложек и делали заготовки - баклуши.

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