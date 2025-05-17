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Общество

Наталья Мельникова поздравила псковского ветерана Великой Отечественной войны в Москве

Сенатор России от Псковской области в Совете Федерации Наталья Мельникова поздравила в Москве ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Тамару Кирмасову с 80-летием Победы. Об этом сенатор рассказала в своём Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Натальи Мельниковой

Она передала Тамаре Тимофеевне поздравления от губернатора Псковской области, вручила памятную открытку и подарок.

Ветеран родилась в подмосковном Дедовске. В годы войны трудилась в колхозе и продолжала учёбу. После войны Тамара Тимофеевна поступила в ветеринарную академию в Москве. «Судьба привела её в Псковскую область, в Невельский район – именно там началась её трудовая деятельность, и там же она обрела семью», – рассказала Наталья Мельникова.

Более тридцати лет Тамара Тимофеевна посвятила ветеринарной медицине в Пушкинских Горах, возглавляя местную лечебницу.

Сейчас она проживает с дочерью в Балашиха. Несмотря на жизненные трудности, она сохраняет бодрость духа и оптимизм.

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