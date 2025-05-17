Автомобиль скрылся после столкновения с подростками на мотоцикле в Великолукском районе
Автомобиль серебристого цвета скрылся с места ДТП после столкновения с двумя подростками, управлявшими мотоциклом, у деревни Максимово в Великолукском районе. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».
Подростки получили травмы, их госпитализировали. В районе организован поиск скрывшегося водителя.
На месте работают пожарные, сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.
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