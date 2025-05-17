Автомобиль скрылся после столкновения с подростками на мотоцикле в Великолукском районе

20:36, 17 мая 2025, ПАИ

Автомобиль серебристого цвета скрылся с места ДТП после столкновения с двумя подростками, управлявшими мотоциклом, у деревни Максимово в Великолукском районе. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».

Подростки получили травмы, их госпитализировали. В районе организован поиск скрывшегося водителя.

На месте работают пожарные, сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.