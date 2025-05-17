Великолучанка выиграла серебро на молодёжном Кубке Европы по стрельбе из лука
Великолучанка Милана Мурзина выиграла серебро на молодёжном Кубке Европы по стрельбе из лука, который завершился в Болгарии сегодня, 17 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале «ПАИ. Спортинформ».
Мурзина заняла второе место в квалификации. В блочном луке среди спортсменок до 21 года ей противостоят восемь соперниц из России, Италии, Болгарии, Исландии, Германии и Швейцарии.
В 1/4 финала Милана Мурзина выиграла у итальянки Арианны Валент (138:136), а в полуфинале победила соотечественницу Софию Масленникову (138:136). В финальном спарринге великолучанка уступила ещё одной итальянке – Катерине Галло (138:140).
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