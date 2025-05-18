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Общество

Новый хирургический микроскоп запустили в операционной детской областной больницы в Пскове

В операционной детской областной клинической больницы установлен и запущен новый хирургический операционный микроскоп. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото регионального комитета по здравоохранению

Оптическая технология позволяет одновременно видеть изображения высокой глубины резкости и высокого разрешения. Два изображения соединяются в одно: хирург наблюдает изображение в высоком разрешении с высокой глубиной резкости, что позволяет оставаться в фокусе на протяжении практически всей операции и реже отвлекаться на фокусировку.

Новое оборудование позволит выполнять новые высокотехнологичные операции в таких направлениях, как нейрохирургия, спинальная хирургия, пластическая и реконструктивная хирургия, отоларингология.

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