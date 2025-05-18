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Спорт

В Идрице проходят соревнования по спортивному ориентированию

Международные соревнования по спортивному ориентированию, посвященные 80-летию Победы, начались в посёлке Идрица Себежского района. Об этом сообщает газета «Призыв».

Фото газеты «Призыв»

В соревнованиях принимают участие команды из Белоруссии и России, ориентировщики прибыли в идрицкие леса из Полоцка, Пскова, Гдова, Великих Лук и Себежа. В общей сложности за призовые места будут бороться 130 участников, в том числе 50 себежан.

На видео снята подготовка к соревнованиям - организаторы раскладывают карты с маршрутами.

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