В Идрице проходят соревнования по спортивному ориентированию

12:03, 18 мая 2025, ПАИ

Международные соревнования по спортивному ориентированию, посвященные 80-летию Победы, начались в посёлке Идрица Себежского района. Об этом сообщает газета «Призыв».

В соревнованиях принимают участие команды из Белоруссии и России, ориентировщики прибыли в идрицкие леса из Полоцка, Пскова, Гдова, Великих Лук и Себежа. В общей сложности за призовые места будут бороться 130 участников, в том числе 50 себежан.

На видео снята подготовка к соревнованиям - организаторы раскладывают карты с маршрутами.