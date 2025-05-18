Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Ассоциация ветеранов СВО Псковской области получила грант на оборудование класса силовой подготовки

Проект «Класс силовой подготовки для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» получил грант Росмолодёжи в номинации «Стирай границы», сообщается в телеграм-канале Ассоциации ветеранов СВО Псковской области.

Фото из телеграм-канала Ассоциации ветеранов СВО Псковской области

«Это долгожданная победа! - отметил ветеран СВО Никита Буравцов. - Наша команда трудилась очень долго, мы участвовали в нескольких грантах, но нам не везло. Но, как мы знаем, под лежачий камень вода не течёт, а тяжёлый труд окупается».

Благодаря гранту ассоциация сможет приобрести специальное спортивное оборудование для развития паралимпийского пауэрлифтинга и армрестлинга. «Так мы создадим условия для людей с ограниченными возможностями здоровья, и они смогут заниматься бесплатно. Это даст нам хорошее подспорье в развитии Школы адаптивного спорта», - рассказал Никита Буравцов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 мая 2025

Звёзды российского баскетбола проводят мастер-класс в Великих Луках
18 мая 2025

В Идрице проходят соревнования по спортивному ориентированию
18 мая 2025

Гонки дронов пройдут сегодня в Пскове
18 мая 2025

Спортсменки Псковской области выступят на первенстве России по боксу
17 мая 2025

Подведены итоги чемпионата Псковской области по хоккею среди команд Первого дивизиона
17 мая 2025

Великолучанка выиграла серебро на молодёжном Кубке Европы по стрельбе из лука
17 мая 2025

Взрослые танцоры вступили в борьбу за награды на всероссийских соревнованиях по брейкингу в Пскове
17 мая 2025

Спортсменки Псковской области стали призёрами в первый день Майской регаты

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...