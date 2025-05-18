Ассоциация ветеранов СВО Псковской области получила грант на оборудование класса силовой подготовки

16:00, 18 мая 2025, ПАИ

Проект «Класс силовой подготовки для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» получил грант Росмолодёжи в номинации «Стирай границы», сообщается в телеграм-канале Ассоциации ветеранов СВО Псковской области.

«Это долгожданная победа! - отметил ветеран СВО Никита Буравцов. - Наша команда трудилась очень долго, мы участвовали в нескольких грантах, но нам не везло. Но, как мы знаем, под лежачий камень вода не течёт, а тяжёлый труд окупается».

Благодаря гранту ассоциация сможет приобрести специальное спортивное оборудование для развития паралимпийского пауэрлифтинга и армрестлинга. «Так мы создадим условия для людей с ограниченными возможностями здоровья, и они смогут заниматься бесплатно. Это даст нам хорошее подспорье в развитии Школы адаптивного спорта», - рассказал Никита Буравцов.