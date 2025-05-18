Заявки на участие в летней археологической экспедиции могут подавать псковичи

17:39, 18 мая 2025, ПАИ

С 19 июля по 3 августа псковичи могут принять участие в экспедиции, которая пройдёт недалеко от Старого Изборска в деревне Турок Печорского района. Целью работ в новом полевом сезоне – определение границы курганно-жальничного могильника, уточняется в телеграм-канале «Псковская археология».

«Это уникальная возможность погрузиться в археологическую среду и познать всю прелесть и романтику научной полевой экспедиции, – отметили организаторы экспедиции. – Археологическое волонтёрское движение объединяет людей разных возрастов и профессий, увлечённых историей страны и идеей сохранения культурного наследия. Вы получите уникальный опыт работы на раскопках, узнаете много нового о нашей истории и культуре».

Участники экспедиции, а их будет примерно 20 человек, побывают на раскопках средневекового могильника, на экскурсиях по историческим местам и лекциях специалистов. Жить предстоит в палаточном лагере, питаться в полевой кухни.

Желающие отправиться на раскопки могут заполнить анкету в группе «Археологическое общество Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте», которую затем нужно отправить на почту kriskosovec@gmail.com.