«Тема недели»: великолукская беда

21:00, 18 мая 2025, ПАИ

Очередной выпуск авторской программы «Тема недели» на телеканале «Первый Псковский» посвящён ситуации с отоплением в Великих Луках. Кроме того, в программе – послевкусие от уникального иммерсивного спектакля-реконструкции «На нашей улице Победа», секреты предстоящих Дней пушкинской поэзии, а также голосование за проекты благоустройства в муниципалитетах региона. Псковское агентство информации предлагает вашему вниманию текстовую версию программы.

В центре внимания всей области на этой неделе оставалась беда великолучан, которые четыре холодные недели сидят в своих домах без отопления и мёрзнут. Мёрзнут то ли из-за некомпетентности, то ли из-за излишней самоуверенности городских властей.

Напомню историю этого вопроса. 17 апреля администрация Великих Лук издала постановление, согласно которому уже 18 апреля теплоснабжающим и тепловым организациям рекомендовалось окончить отопительный сезон, цитирую, «не ранее дня, следующего за днём окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия». С 21 апреля отопление в городе было отключено.

По сводкам метеорологов, уже 26 апреля среднесуточная температура воздуха составила всего 2,6 градуса, 27 апреля – 2,2 градуса, 28 апреля – 5,8 градуса. А с 5 по 11 мая среднесуточная температура была ниже +8 градусов. Более того, ночью температура воздуха была минусовая.

В социальных сетях появились сотни жалоб великолучан с просьбой, с мольбой включить отопление. На ситуацию обратил внимание губернатор Михаил Ведерников.

5 мая в своём телеграм-канале он напомнил, что все вопросы и о подготовке к зиме, и об окончании отопительного сезона рассматривает специально созданная комиссия при правительстве Псковской области. Однако информация от властей Великих Лук о том, что они решили прекратить отопительный сезон, в правительство предоставлена не была.

Глава региона сообщил, что руководству города Великие Луки рекомендовано оперативно возобновить отопительный сезон до наступления подходящих погодных условий.

Что делают власти Великих Лук? Думаете, прислушиваются к жителям города? Не тут-то было. 8 мая, то есть уже в праздничный день, глава администрации города Андрей Беляев публикует пост о том, что соцобъекты могут отправлять заявки на включение отопления. Где-то между строк читалось: если успеют.

В школах и детсадиках, больницах всё-таки затопили. В комментариях великолучане горько шутили: мол, надо заболеть, тогда попадёшь в больницу, а там тепло. Отопление в квартирах и домах горожан так и не появилось.

К слову, на большое число реплик и комментариев на странице главы администрации города, на странице городского главы во «ВКонтакте» никаких верифицированных комментариев, ответов представителей городских властей на жалобы людей так и не было.

На страницах главы города Николая Козловского ситуация была ещё хуже: там в принципе не появилось никаких постов, которые разъясняли бы ситуацию с отоплением. Хотя в комментариях вопросов на этот счёт и там много.

Городские власти много и подробно рассказывали в эти дни о своём участии в праздновании Дня Победы, о принесении мощей святителя Тихона – это события, безусловно, важные. Однако внятных, человеческих и понятных ответов на сотни просьб великолучан «верните отопление» так и не было дано.

На этой неделе на странице великолукской администрации появилось новое сообщение. Суть его сводилась к следующему. Решение об окончании отопительного сезона было принято законно, утверждали городские власти. Впереди работа по подготовке к новому отопительному сезону, потому что – внимание! – по прогнозу сипоптиков нас ждёт суровая зима.

После этого сообщения у горожан появились риторические вопросы. А как же холод в квартирах? А как же быть с позицией прокуратуры, которая в действиях ответственных лиц выявила нарушения? Почему в других муниципалитетах на запросы жителей об отоплении реагируют оперативно, а наши власти не делают этого? Почему прогноз синоптиков о предстоящей зиме властям Великих Лук известен, а прогноз о холодах в конце апреля – начале мая был ими проигнорирован?

В четверг к ситуации, а точнее к бездействию властей Великих Лук, вновь был вынужден вернуться глава региона. Вот – буквально тезисами – о чём он заявил. Мольбы и жалобы жителей прекратить издевательства услышаны властями города не были. Ответственные избежали уголовной ответственности, вернув отопление на соцобъекты и перенеся сроки отключения горячей воды. Но в жилые дома тепло так и не вернули. Прокуратура подала иск в суд о принудительной подаче тепла в квартиры. Власти Великих Лук переложили ответственность на муниципальные предприятия. Региональные власти окажут максимальное содействие прокуратуре, чтобы довести разбирательство с этой ситуацией до логического завершения.

Мы продолжим следить за развитием ситуации в Великих Луках. Искренне жаль жителей города, которые оказались заложниками действий своих градоначальников.

К приятным темам. И их всё-таки больше. Псковичи даже спустя неделю продолжают обсуждать то, как в Пскове отпраздновали 9 Мая.

Впервые в истории города на ул. Ленина был поставлен иммерсивный (то есть с участием самих зрителей) спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа». Его организаторы воссоздали 9 мая 1945 года. Тут вам и пленные немцы, и бойцы Красной армии, вернувшиеся домой, сценки быта того времени, блошиный рынок, вывески того времени. В спектакле было зайдейстовано целых 200 человек – актёров, реконструкторов, массовки, разыграно 24 сценария, у каждого из которых были два или три развития событий. Зрителями и участниками уникального действа стали 11 тысяч человек – и все они, уверен, ждут, что на следующий год снова всё повторится.

А в эфире программы «Оглавление» я поговорил с руководителями Театрально-концертной дирекции Псковской области Александром Робиным и Татьяной Мартыновой. Они, режиссёр Борис Фиш и большая команда стали организаторами небывалого спектакля.

Чтобы далеко не уходить о культурной повестки: через неделю в Пскове состоится гастрофестиваль «Моя еда». Организаторы обещают, что в центре внимания будут блюда из яиц. А в начале июня, с 5 по 8 июля, нас ждут Дни пушкинской поэзии и русской культуры.

Главный день – 7 июня, главное место – поляна в музее-заповеднике «Михайловское».

Друзья, на этой неделе продолжается голосование для выбора проектов в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». Это уже хорошая традиция, когда в каждом муниципалитете нашей области каждый житель может выбрать тот проект благоустройства, который считает самым важным или самым интересным, и проголосовать за него.

Сделать это просто: или через сайт zagorodsreda.gosuslugi.ru, или просто зайти на «Госуслуги» и спросить робота Макса, где проголосовать за комфортную городскую среду. Я это уже сделал, выбрав один из проектов благоустройства в Псковском районе.

На этой неделе Президентский фонд культурных инициатив отмечает четырёхлетие со дня своего основания. 17 мая 2021 года президент Владимир Путин подписал указ о создании фонда. У Псковской области давняя история работы с ПФКИ, а с декабря 2023 года в регионе действует проектный офис фонда.

Большие и малые проекты (всего за это время их в регионе реализовано более семидесяти) равнодушными не оставляют никого. Один из последних – марафон детской книги «Лента времени. История детства» в Великих Луках. Инициатором проекта выступила модельная городская детская библиотека им. Аркадия Гайдара. Праздник книги, идей и творчества прошёл с 1 по 10 апреля. Он объединил более полутора тысяч читателей разных возрастов, и ещё 600 человек следили за марафоном онлайн. Коллеги расскажут об этом подробнее.