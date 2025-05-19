1277 школ в этом году участвуют в президентской программе по капремонту и строительству

09:46, 19 мая 2025, ПАИ

В этом году в президентской программе по капремонту и строительству учреждений образования, которую реализуют «Единая Россия» и Минпросвещения, участвуют 1277 школ, 142 детских сада и 132 колледжа. Говоря о строительстве новых школ и детсадов, секретарь Генсовета партии Владимир Якушев сообщил, что законтрактована уже половина запланированных объектов. Речь об этом шла на Всероссийском штабе по капремонту и строительству учреждений образования.

«Всего планируется построить 67 школ и 57 детсадов. Конкурсы на строительство школ до сих пор не объявлены в 11 регионах, детсадов — в шести. В отличие от ремонтов, здесь сроки не так горят. Ввод большинства объектов запланирован в 2026-2027 годах. Однако с таких заминок и начинаются отставания по всему комплексу работ», — пояснил он.

В свою очередь, министр просвещения Сергей Кравцов обозначил риски по ряду объектов и подчеркнул, что новые контракты на проведение работ не заключили 17 регионов: это Краснодарский край, Томская область, Донецкая Народная Республика, Тверская, Ульяновская, Курская, Тульская, Липецкая, Омская, Калужская, Тамбовская области, Ставропольский край, Карелия, НАО, Чукотский автономный округ. «Мы неоднократно об этом говорили, будут меры сокращения бюджетного финансирования. Но все объекты будут выполнены, достроены за счёт региональных средств», — указал он.

Министр предложил установить срок до конца мая для завершения контрактной кампании. Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев поддержал инициативу. Также Сергей Кравцов назвал регионы-должники по вводу школ после строительства и капремонта: это Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курская, Новосибирская, Ростовская, Сахалинская области, Ненецкий автономный округ, а также объекты в Башкирии, Приморском и Хабаровском краях, Иркутской, Кировской, Новосибирской областях, которые не завершены с 2022-2023 годов.

В завершение Владимир Якушев поручил «Единой России» максимально помогать региональным и муниципальным властям контролировать работы по капремонту и строительству объектов образования. Особо секретарь Генсовета обратил внимание на участие в этом родительской общественности. «Изначально закладываются серьёзные проектные решения — как будет выглядеть здание, фасад, каким будет оформление, что сделают с точки зрения сохранения исторической памяти. Поэтому очень важно, чтобы родительская общественность участвовала, подсказывала подрядчикам, как это делает сегодня при проведении капремонта. Заканчивается учебный год. Работы будут в самом разгаре. Мы должны с вами максимально активно летне-осенний период пройти. А капитальный ремонт — в летний период, потому что к 1 сентября мы должны объекты сдать», — заключил секретарь Генсовета партии.

Программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована президентом Владимиром Путиным на съезде «Единой России» в 2021 году. Все этапы работ — от проекта до приёмки — контролируют общественные штабы с участием депутатов Госдумы, сенаторов от партии, родителей и педагогов. Их «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. С 2024 года участие в программе принимают и новые регионы.

С 2022 по 2024 год капитально отремонтировано 5 тысяч школ. Выполнена программа строительства новых школ — с 2019 по 2024 год возведено более 1600 объектов. С 2019 года создано почти 250 тысяч мест в детсадах.

Ранее в послании Федеральному Собранию президент поручил продлить программу капремонта школ до 2030 года, а также расширить её на детские сады, колледжи, общежития вузов.

Координатор партпроекта «Новая школа», замруководителя фракции партии в Госдуме Алена Аршинова сообщила, что «Единая Россия» открыла почти 30 тысяч «Парт Героев» в 15 тысячах образовательных организаций. Их устанавливают в школах, колледжах и вузах. В числе регионов-лидеров — Краснодарский край, Республика Дагестан, Башкортостан. Активно развивается проект «Лица Героев». Здесь лидируют Алтайский край, Карелия, Чечня, Мордовия, Московская, Мурманская, Тульская, Тюменская, Ульяновская, Смоленская, Пензенская области, Луганская Народная Республика.