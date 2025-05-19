Псковские самбисты выиграли медали всероссийских и региональных соревнований
Спортсмены псковского «Динамо» выиграли медали всероссийских и региональных соревнований по самбо. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили в «Динамо».
Иоанн Тоечкин завоевал бронзу всероссийских соревнований «Мемориал основоположника самбо в Карелии И. Р. Шегельмана» в весе до 79 килограммов, которые прошли в Петрозаводске.
Кроме того, Демид Донсков и Максим Чудаков стали победителями региональных соревнований по самбо в Торжке, посвящённых памяти заслуженного тренера России В. А. Волошина.
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