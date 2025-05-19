Дмитрий Блицын станет гостем программы «Бизнес-ланч»

12:27, 19 мая 2025, ПАИ

Исполнительный директор компании «Изборск парк» Дмитрий Блицын станет гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 19 мая, в 14:00.

Какой запрос у туриста, приезжающего в Псковскую область в 2025 году? Насколько вырос номерной фонд региона за год? Сильно ли в области развит водный туризм: каяки, сапы? Какие тренды в гастротуризме в 2025 году?

Об этом и многом другом – в эфире «Бизнес-ланча» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».