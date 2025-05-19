​Настольная игра из Псковской области претендует на звание лучшей в России

12:29, 19 мая 2025, ПАИ

Настольная игра «Выходные с Пушкиным», разработанная Анастасией Михайловой, представляет Псковскую область в конкурсе «Родная игрушка», сообщается на сайте мероприятия.

Разработка будет полезна всем, кто хочет узнать больше о жизни поэта и о Пушкинских Горах – крае, который вдохновлял автора. В процессе игры участники используют карточки с вопросами и заданиями, а также путеводитель, который содержит краткую информацию о каждом объекте Пушкинских Гор. Включение соревновательной механики через отгадывание слов из мира поэзии делает игру динамичной и интересной. Автор проекта выросла и живет в Пушкинских Горах.

До 26 мая включительно проходит народное голосование, где можно отдать голос за понравившиеся модели игр и игрушек. Лучший проект можно выбрать в каждой из пяти номинаций конкурса.

Всего в голосовании участвуют 149 конкурсных работ, ставших лучшими по итогам экспертной оценки более чем 28 тысяч заявок из всех 89 регионов страны. Результаты будут учтены при выборе полуфиналистов, а итоги будут объявлены на следующем заседании оргкомитета конкурса, которое пройдет 1 июня, в День защиты детей. В следующий этап пройдут в общей сложности до 75 проектов, а их авторы получат возможность создать рабочую версию-прототип при поддержке компании-партнера.

Оценивать модели будут эксперты самых разных профилей: психологи, воспитатели, технологи, маркетологи, представители партнерских организаций, производителей и дистрибьюторов детских игр и игрушек, а также представители общественных организаций.

Завершится конкурс масштабным фестивалем детских игр в сентябре 2025 года. На нем соберутся эксперты, родители и дети, которые смогут протестировать игры и игрушки. Будет выбрано до пяти победителей в каждой из номинаций – их проекты запустят в массовое производство и реализуют через торговые сети.

Конкурс проводит общество «Знание» совместно с «Движением первых».