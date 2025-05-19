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Псковичи выиграли медали Кубка России по спорту лиц с ПОДА в спортивном ориентировании

Псковичи выиграли медали Кубка России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине «спортивное ориентирование». Состязания прошли в Екатеринбурге, сообщили ПАИ в спортшколе «Олимп».

Фото: спортшкола «Олимп»

Команду Псковской области на этих состязаниях представили мастера спорта Марина Борисенкова, Эдуард Огинский и Валерий Иванов. В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов из 11 регионов страны.

В результате Борисенкова на классической дистанции завоевала бронзовую медаль, Огинский в дисциплине «спринт» завоевал серебро, а Иванов вошёл в десятку лучших на двух спортивных дистанциях.

Тренирует спортсменов Александр Борисов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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