Водители смогут возместить убытки по ОСАГО без учета износа автомобиля

15:36, 19 мая 2025, ПАИ

В России водители в скором времени смогут получить компенсационную выплату по ОСАГО без вычета за износ автомобилей. Соответствующий законопроект рассмотрит Госдума. Как сообщают «Известия», документ уже согласован с Центробанком.



Сейчас автовладельцы могут рассчитывать только на часть суммы при получении выплаты по ОСАГО, так как страховщики могут вычесть от 20 до 50% с учетом износа машины. Если законопроект примут, водитель получит право обратиться к ним за дополнительной выплатой. Это будет возможно в случае, если компенсации не хватило на полноценный ремонт автомобиля.



Для получения этой суммы автомобилисту надо будет обратиться в СТО. После этого водителю следует отправить страховщику подтверждение, что восстановление машины вышло дороже. Также страховщик вправе потребовать отремонтированный автомобиль для осмотра.