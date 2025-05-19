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Общество

Водители смогут возместить убытки по ОСАГО без учета износа автомобиля

В России водители в скором времени смогут получить компенсационную выплату по ОСАГО без вычета за износ автомобилей. Соответствующий законопроект рассмотрит Госдума. Как сообщают «Известия», документ уже согласован с Центробанком.

Сейчас автовладельцы могут рассчитывать только на часть суммы при получении выплаты по ОСАГО, так как страховщики могут вычесть от 20 до 50% с учетом износа машины. Если законопроект примут, водитель получит право обратиться к ним за дополнительной выплатой. Это будет возможно в случае, если компенсации не хватило на полноценный ремонт автомобиля.

Для получения этой суммы автомобилисту надо будет обратиться в СТО. После этого водителю следует отправить страховщику подтверждение, что восстановление машины вышло дороже. Также страховщик вправе потребовать отремонтированный автомобиль для осмотра.

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